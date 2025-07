Veja horóscopo desta quinta-feira (31) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você nesta quinta-feira (31)? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Quintou com novidades de Vênus, que muda de cenário na primeira hora do dia, trazendo energias generosas para os interesses domésticos e a vida familiar. Tudo indica que você vai dar mais importância aos acontecimentos do seu lar e seu jeito tende a ficar mais carinhoso, dedicado e atencioso com os parentes. Hoje a Lua também troca de signo no início da tarde e sorri para Vênus, estimulando o clima de entrosamento e paixão com o amor

Cor: BRANCO

Palpite: 25, 43, 34

Além de destacar sua simpatia e deixar sua comunicação mais cativante, seu planeta regente, Vênus, garante que você tem tudo para encerrar o mês com saldo positivo na conta corrente e também nos assuntos do coração. As chances de faturar com compras, vendas e trocas devem aumentar e você terá ótima lábia para convencer os outros. Se está free na pista, não deve ficar por muito tempo, pois uma paixão a primeira vista está prevista e vai dar match logo de cara.

Cor: AMARELO

Palpite: 23, 33, 14

Quintou bem quintado para o seu lado e quem promete é Vênus, que começa a circular no setor do dinheiro em seu Horóscopo. Isso significa que os interesses materiais vão ficar em evidência e hoje o astro traz excelentes estímulos para você lacrar e lucrar. A sorte vai te fazer companhia e um Pix ou graninha inesperada pode chegar, mas as melhores fontes de ganhos devem surgir à tarde e se pegar firme no trabalho, pode dobrar seu faturamento.

Cor: PRETO

Palpite: 31, 13, 23

Hoje é seu dia de brilhar! Vênus realça suas qualidades, prometendo sucesso em assuntos de amor e dinheiro. Seu encanto será irresistível, possibilitando grandes conquistas. Mas cuidado! Fique atento às instabilidades à noite que podem balançar suas finanças e relacionamentos. Mantenha seu radar ligado!

Cor: CEREJA

Palpite: 54, 09, 25