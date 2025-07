Celebre o Dia da Lasanha com receitas especiais

O Dia da Lasanha é celebrado em 29 de julho e para quem ama a combinação de camadas, molho e aquele sabor que só a lasanha tem, não faltam motivos para comemorar. A Vitarella, convida todos a festejarem essa data com receitas que vão do tradicional ao mais diferente, sem perder o sabor e a praticidade desse prato.

Versátil e democrática, a lasanha é presença garantida em almoços de família, jantares especiais e até no dia a dia, e pode ser adaptada a diferentes gostos. Para inspirar o cardápio do dia, Vitarella sugere duas receitas deliciosas: Lasanha de Abobrinha com Pasta de Queijo Branco e Tomate Seco, perfeita para quem busca uma versão diferente e mais leve, e a clássica Lasanha à Bolonhesa com Queijo, ideal para os que amam uma boa receita tradicional.

Que tal escolher sua favorita e aproveitar com capricho esse ícone da gastronomia? Confira as receitas!

Lasanha de Abrobrinha com Pasta de Queijo Branco e Tomate Seco

Ingredientes:

250 g Massa de Lasanha Vitarella

200 g requeijão

270 g ricota

200 g creme de leite

2 unidades Abobrinha

300 g tomate seco

50 g queijo parmesão

Sal a gosto

Pimenta do reino a gosto

Folhas de manjericão

100 ml azeite

Modo de Preparo:

- Cozinhe a massa da lasanha em água e sal e reserve para montagem;

- Processe o creme de leite, a ricota, o parmesão e o requeijão;

- Tempere com sal e pimenta;

- Pique o tomate seco e reserve para montagem;

- Corte as abobrinhas em lâminas e coloque em um refratário;

- Tempere com sal, pimenta do reino e regue com o azeite;

- Cubra com papel alumínio e leve ao forno 180 graus por 10 minutos;

- Reserve para montagem.

Montagem:

Faça camadas de creme de queijo branco, massa de lasanha cozida, tomate seco, lâminas de abobrinha e creme de queijo branco. Por fim, decore com folhas de manjericão e tomate seco. Levar ao forno por 20 minutos.

Lasanha à Bolonhesa com Queijo

Ingredientes:

2 pacotes Lasanha pré-cozida Vitarella

400g muçarela laminada

3 unidades cebola picada

3 dentes alho picado

100 ml azeite

100 ml molho de tomate

1 unidade pimentão verde picado

2 colheres coentro picado

1 kg carne moída

Sal a gosto

Pimenta do reino a gosto

Modo de Preparo:

- Em uma panela, coloque o azeite, a cebola e o alho picados. Deixe refogar;

- Acrescente a carne moída temperada com coentro picado, o sal, a pimenta do reino a gosto e deixe cozinhar e ficar bem sequinha;

- Adicione o molho de tomate. Retifique o sal e a pimenta do reino se necessário;

- Em uma panela com água quente e sal, faça um rápido cozimento na massa - cerca de 2 minutos - e reserve.

Montagem:

Faça camadas de carne moída, queijo muçarela e massa (a última deve ser de massa). Finalize com um pouco de molho de tomate e queijo muçarela. Leve ao forno a 180 graus, preaquecido até que o queijo derreta e gratine. Por fim, sirva.

