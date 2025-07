Veja horóscopo desta quarta-feira (30) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo nesta quarta-feira (30) e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Hoje é dia de cuidar de seus interesses sem pressão, sagitariano! Mantenha a disposição para interagir e aproveite momentos com amigos. Lembre-se de não negligenciar o trabalho. Financeiramente, um sonho de consumo pode se realizar. No amor, prepare-se para se sentir nas nuvens.

Cor: BRANCO

Palpite: 33, 50, 60

Julho está terminando, mas ainda há tempo para escalar mais alto rumo ao sucesso. A lua apoia suas iniciativas profissionais - ouse mais e se destaque. Procurando emprego? Fique atento às dicas dos amigos! No amor, seu interesse pode ser retribuído por alguém especial

Cor: VERDE

Palpite: 51, 06, 42

Curiosidade e vontade de aprender dominam a quarta-feira! Perfeito para investir em educação e talentos. Oportunidades profissionais fora da zona de conforto podem surgir. Saúde? Caminhada na natureza para recarregar. Amor? Harmonia com o parceiro e paqueras que podem florescer em uma nova paixão.

Cor: PRATA

Palpite: 47, 29, 38

Chegou a hora de praticar o desapego e se livrar de fardos. Quem avisa é a Lua e ela garante que o período é indicado para se desfazer de coisas que não têm mais utilidade: em vez de acumular, bora doar! Situações que não se sustentam e emoções que pesam no coração também precisam ir embora, então, não tenha medo de riscar da sua vida. Na paixão, nem tudo será o que parece

Cor: VERDE-CLARO

Palpite: 07, 20, 25