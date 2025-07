Horóscopo: previsão dos signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer desta quarta-feira (30)

O que os astros reservam para você nesta quarta-feira (30)? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

O penúltimo dia de julho chega com vibes bem tranquilas, e a harmonia deve reinar em suas relações. A Lua segue em Libra e não faz aspectos no céu, mas garante que você vai mandar muito bem em suas atividades e pode fazer alianças importantes, seja na vida profissional ou pessoal. Assinatura de acordo ou contrato pode beneficiar seus ganhos, mas é no amor que grandes alegrias podem rolar.

Cor: VERDE

Palpite: 17, 26, 33

Hoje o cenário tá sossegado do jeitinho que o seu signo gosta e a Lua Nova manda boas vibes para você consolidar conquistas com a sua força de trabalho. Nada deve atrapalhar suas atividades nesta quarta, vai ser fácil se concentrar no serviço e você pode concluir tudo o que pretende. O período será de vitalidade na saúde, já em seus relacionamentos o astral pode ficar bem rotineiro.

Cor: AZUL-ROYAL

Palpite: 16, 25, 43

A Lua toda segue linda e poderosa em seu paraíso e, mesmo sem trocar figurinha com os astros, aponta um dia farto em oportunidades e alegrias, seja na vida pessoal, profissional ou nos assuntos que envolvam dinheiro. Hoje os contatinhos vão ficar pra lá de animados, seu charme deve arrasar e vai ter crush disputando sua atenção. No trabalho, o sinal está verdinho para mostrar o que sabe e brilhar em suas atividades, enquanto nas finanças sua sorte segue turbinada

Cor: LILÁS

Palpite: 31, 50, 14

Foco no ambiente familiar hoje, caranguejinha! Sua dedicação inspira cooperação e ajuda a dividir responsabilidades. Sucesso nas questões de imóveis e pendências. Romantismo a todo vapor e surpresas na paquera vem à vista se o passado for deixado pra trás. Lembre-se: quem vive de passado é museu!

Cor: PRETO

Palpite: 40, 15, 33