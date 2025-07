Signos: veja horóscopo desta quarta-feira (30) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo nesta quarta-feira (30) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Hoje a boa lábia pode trazer grandes conquistas nos trabalhos e atividades ligados ao público. Vendas e negociações prometem lucratividade e quem é do comércio pode ampliar a clientela. No amor, use seu charme e boas conversas para aumentar suas chances com seu crush. A vida a dois estará em sintonia perfeita.

Cor: ROSA

Palpite: 31, 23, 42

Hoje o cenário é totalmente favorável para você, principalmente em questões financeiras. Aproveite para organizar suas finanças e identificar boas possibilidades de ganhos. No trabalho, sinta-se confiante e estabilizado. Em relação ao coração, maneire no ciúme para se sair bem!

Cor: BRANCO

Palpite: 54, 36, 27

Hoje, seu charme libriano brilhará e você conquistará a simpatia de todos ao seu redor. Com diplomacia e habilidade para conciliar interesses, o sucesso está ao seu alcance. Espere por entrada de dinheiro, mas controle o impulso de gastar! No amor, prepare-se para uma fase romântica sem esforço.

Cor: AMARELO-OURO

Palpite: 01, 28, 21

Hoje é dia de focar em atividades em andamento e evitar novos projetos. O universo promete um dia tranquilo, sem grandes desafios. Cuide da saúde e descanse para manter o vigor. No amor, confie no seu poder de sedução para atrair o crush, mesmo se as vibes estiverem tímidas.

Cor: VIOLETA

Palpite: 31, 22, 58