Signos: veja horóscopo desta terça-feira (29) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo desta terça-feira (29) e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.





Prepare-se para ser o centro das atenções hoje! Apesar dos possíveis contratempos pela manhã, não se precipite, especialmente com dinheiro, amizade ou paquera. O dia vai melhorar rápido e esperam-se grandes surpresas no amor ao final do dia.

Cor: AMARELO



Palpite: 57, 55, 21





Hoje o céu está vibrante! Mostre seus talentos no trabalho, mas prepare-se para superar obstáculos logo cedo. Lembre-se, os parentes estão aí para ajudar. Sua carisma estará em alta, preparando o terreno para momentos apaixonantes.



Cor: CINZA



Palpite: 40, 22, 23



Hoje os astros estão vibrando forte e trazem um universo de oportunidades. Seja aberta às mudanças e aprenda com as experiências. Comunicação clara evitará confusões. Grandes alegrias nas amizades, contatinhos e romance te esperam! Se solteira, prepare-se para uma surpresa do coração.



Cor: AMARELO



Palpite: 48, 57, 21







Hoje o cenário tá bem movimentado e mudanças importantes vão acontecer, algumas serão favoráveis, já outras nem tanto e convém você abrir o olhão. Os astros pedem atenção com compromissos assumidos e alertam que instabilidades vão rondar as finanças logo no começo do dia. Será o momento de ter pulso firme, enxugar os gastos e esconder o cartão pra não cair em tentação.



Cor: LILÁS



Palpite: 02, 52, 11