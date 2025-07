Veja horóscopo desta terça-feira (29) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo desta terça-feira (29) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.







Hoje o céu está movimentadíssimo e quem comanda o espetáculo é a Lua, que muda para Libra em plena madrugada e troca figurinha com vários astros. Ela promete realçar sua habilidade para se relacionar e também deve fortalecer sua diplomacia, o que será ótimo para ficar longe dos perrenguinhos que podem surgir, ainda mais no romance. Mas o dia tem tudo para ser animado nos contatos em geral, boas parcerias devem florescer no trabalho.



Cor: AZUL-TURQUESA



Palpite: 58, 32, 14





Não despreze os cuidados com o seu organismo nas primeiras horas da manhã, capriche na alimentação e procure ser mais zelosa com a saúde. Ao longo do dia, você terá disposição extra para pegar firme no serviço e vai dar o seu melhor para progredir na vida. As relações pessoais podem ficar em segundo plano, mas ganham evidência no final da tarde



Cor: VERMELHO



Palpite: 12, 01, 28



A Lua desembarca no setor mais positivo do seu Horóscopo durante a madrugada e garante que a sorte vai sorrir para você em vários aspectos, ainda mais no lado financeiro e amoroso. Se gosta de fazer uma fezinha, aproveite a maré favorável para arriscar seus palpites em jogo, aposta, raspadinha ou rifa, pois pode ter surpresas agradáveis. O amor deve fervilhar e seus encantos ficarão irresistíveis na pista: o crush pode se apaixonar.



Cor: ROSA



Cor: ROSA



Palpite: 43, 34, 20





Hoje é dia de fortalecer laços com a família - é a sensação da Lua! Seu lar será um porto seguro e o que for feito em casa terá um valor especial. Não esqueça dos compromissos profissionais matinais, organize-se! No amor, prepare-se para esquentar o clima ao entardecer e curtir uma noite tranquila com o seu amor.



Cor: BEGE



Palpite: 32, 35, 60