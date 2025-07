Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta terça-feira (29)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo desta terça-feira (29) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.



Hoje, use a criatividade e inteligência aguçadas pelos astros para se destacarem no trabalho ou nos estudos. Ser simpático e gentil te fará brilhar nas relações pessoais. Atenção com conflitos com pessoas mais velhas. Dia positivo, romance protegido e grandes chances de conquistar aquele crush!



Cor: AZUL



Palpite: 11, 38, 47





Hoje é dia de foco nas finanças! A Lua promete impulsionar sua vida material, então fique atento e organize seus pagamentos. Priorize a paz e segurança em suas relações, mas controle seu apego. Se tá na paquera, cuidado com a timidez! Mantenha a calma e siga com sensatez.



Cor: AZUL-CLARO



Palpite: 20, 56, 02



Hoje a Lua brilha para você, trazendo vitalidade e incentivando suas ambições. Seus talentos estarão em alta, e seu charme será irresistível! Apenas lembre-se de evite distrações matinais e foque no que é importante. Prepare-se para arrasar na paixão e deixar seu crush apaixonado!



Cor: PRETO



Palpite: 56, 29, 54





Hoje é um dia para cuidar de si e dar atenção à saúde. Prefira a solidão e trate de seus interesses discretamente. Esteja perto de pessoas íntimas para elevar seu ânimo. No amor, espere por maior cumplicidade, mas não espere demais das paqueras. Lembre-se, seu bem-estar é prioridade!



Cor: PINK



Palpite: 60, 31, 06