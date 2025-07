Signos: veja horóscopo desta segunda-feira (28) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo nesta segunda-feira (28) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.Comece a semana pronta para prosperar, Leão! Seu horóscopo traz fortes vibes monetárias graças à Lua e Marte. Seja ousado e confiante e veja suas contas diminuírem. No entanto, cuidado para não confundir amor e amizade e mantenha expectativas baixas nos assuntos românticos. Mantenha a sintonia com seu parceiro para evitar decepções.ROSA54, 36, 45Força, foco e fé para conquistar o dia! A Lua e Marte dão um boost nas suas qualidades, abrindo caminhos no lado financeiro e profissional. A noite pede cautela nas relações pessoais e amorosas, então vá com calma nas críticas. Mostre jogo de cintura e evite estranhamentos.LILÁS51, 14, 05Segunda-feira chega com desafios inesperados, mas tudo depende de sua autoestima e confiança. Valorize atividades individuais no trabalho para um dia produtivo. No amor, paciência será sua melhor amiga diante de desencontros. Lembre-se, comunique-se abertamente com sua paixão.DOURADO46, 10, 21Sua segunda começa vibrante! Curta momentos especiais com amigos, esperem boas notícias nos contatinhos. Surpresas deliciosas podem surgir de quem você admira. No trabalho, os esforços em grupo trazem destaque e o apoio é fundamental. Mas cuidado com possíveis conflitos noturnos afetando a vida amorosaAZUL54, 57, 45