Veja horóscopo desta segunda-feira (28) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo nesta segunda-feira (28) e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.Inicie a semana focando na carreira e dando o seu melhor! Seus esforços serão notados e reconhecidos. Mostre suas habilidades para garantir o sucesso, sobretudo no período da tarde. Possíveis avanços na vida profissional e financeira à vista, mas cuidado no amor, seja diplomático e vá com calma na paquera.AZUL-ESVERDEADO41, 58, 31O começo de semana chega energizante com notícias que você estava esperando! Mas cuidado, noite turbulenta à vista devido a conflitos pessoais. Mantenha o tato com seu parceiro e se desligue do passado se estiver procurando por um novo amor.LARANJA12, 03, 48Vale ouvir sua intuição hoje, aquariane! Você está com a percepção aguçada e pronta para fazer movimentos ousados no trabalho e finanças. Espere possibilidades de quitar dívidas e receber recursos. Porém, a noite traz tensões nas questões afetivas. Sua sedução está a pleno vapor, mas cuidado com envolvimentos problemáticos!AZUL-MARINHO51, 42, 53As estrelas revelam que você vai segundar com boas energias e dão sinal verde para suas parcerias e alianças pessoais ou profissionais. O dia deve ser oportuno para firmar acordos, contratos e cuidar de assuntos que dependem de conciliação, inclusive na Justiça e pequenas causas. No romance, é hora de superar velhas mágoas e fazer a sua parte para se entender melhor com o love.GOIABA10, 57, 55