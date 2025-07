Horóscopo: previsão dos signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer desta segunda-feira (28)

O que os astros reservam para você nesta segunda-feira (28)? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.Segundou e as demandas não serão poucas no ambiente de trabalho, sinal de que você pode esperar um início de semana pontuado por deveres e compromissos. A boa notícia é que sua vitalidade física e mental tá turbinada e você vai dar conta do recado. Lua e Marte elevam sua energia ao mesmo tempo em que realçam seu espírito de organização e sua boa vontade para colocar tudo em ordem. A saúde vai ficar blindada, já a vida amorosa pode deixar a desejar.CINZA20, 02, 45A Lua segue toda linda em seu paraíso e fecha parceria com Marte, garantindo um dia sortudo e repleto de oportunidades no trabalho, no lado material e também no amor. Se você faz o que gosta e se identifica com as suas atividades, deve brilhar ainda mais no serviço. Na paixão, dará um show de charme e seducência, mas vale ir com calma à noite, quando cobranças e cenas de ciúme podem acontecerVIOLETA44, 17, 53Semana começando e hoje não vai faltar disposição para dar conta der tudo o que planeja realizar, especialmente em casa e no trabalho. Você vai esbanjar vitalidade ao longo do dia, terá mais disciplina em suas atividades e pode alcançar vitórias importantes com seu empenho e dedicação. Pendências antigas podem ser resolvidas à tarde, mas será preciso ligar o radarzinho à noite, quando Lua e Vênus se estranham no céu e deixam o astral tenso nas relações pessoais e afetivas.AZUL-CLARO50, 33, 15Dê tudo de si no trabalho hoje, pois sua criatividade estará em alta! Aproveite sua energia positiva para gerar ideias lucrativas. Mas atenção, o clima muda à noite. Mantenha uma comunicação clara e confie em quem ama. Solteiros, cuidado para não criar expectativas elevadas - imprevistos podem ocorrer.CREME23, 44, 05