Juventude x São Paulo no Brasileirão: onde assistir e prováveis escalações

Em campanha de altos e baixos, o São Paulo busca manter o embalo da vitória por 2 a 0 no clássico contra o Corinthians, na última rodada, para continuar subindo na tabela do Brasileirão. Nesta quinta-feira (24), o Tricolor entra em ação novamente, diante do Juventude, fora de casa, às 19h (de Brasília). A partida tem transmissão ao vivo do Premiere.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que lutam contra a zona de rebaixamento. O Juventude ainda está no Z-4 com apenas 11 pontos, além de ter a pior defesa entre as séries A, B e C do Brasileiro, com 28 gols sofridos em 13 partidas. No último compromisso, sofreu uma goleada por 4 a 0 diante do Cruzeiro. O time gaúcho tem o estádio Alfredo Jaconi como trunfo, já que as únicas três vitórias da equipe na competição foram conquistadas como mandante.

Já o Tricolor procura embalar uma sequência de vitórias. Com o triunfo na última rodada, o time se afastou do Z-4, mas está a apenas dois pontos da zona da degola, na 14ª posição, com 14 pontos.

O time treinado por Henán Crespo ainda lida com lesões no elenco e não poderá contar com dois de seus principais jogadores: Lucas e Oscar. Com isso, o time titular deverá contar com três meio-campistas móveis, que revezarão nas subidas para o ataque. Por outro lado, o lateral-esquerdo Encho Díaz, cortado do último compromisso, volta a ser relacionado.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: quinta-feira, 24 de julho, às 19h (de Brasília).

- Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

- Onde assistir: Premiere (assinatura).

Prováveis escalações:

Juventude: Gustavo; Reginaldo, Wilker Ángel, Marcos Paulo (Abner) e Marcelo Hermes; Caíque (Hudson), Jadson e Mandaca; Veron (Batalla), Taliari e Gilberto.

Técnico: Claudio Tencati.

São Paulo: Rafael, Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric Soares, Bobadilla, Marcos Antônio, Alisson e Wendell; Luciano e André Silva.

Técnico: Hernán Crespo.

