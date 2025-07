Cinco experiências imperdíveis para curtir o inverno no Chile além da neve

O inverno chileno atrai muitos turistas em busca das estações de esqui próximas a Santiago, mas o país vai muito além das pistas nevadas. Com paisagens variadas, clima favorável e boa infraestrutura, o Chile também oferece experiências únicas em outras regiões, ideais para quem quer ampliar o roteiro.



Confira cinco sugestões para aproveitar o inverno no Chile de forma diferente:



1. Relaxe em águas termais no Cajón del Maipo

A cerca de 100 km da capital, o vale do Cajón del Maipo abriga as Termas de Colina, piscinas naturais ao ar livre com temperaturas que chegam a 50?°C. O contraste entre a água quente e o frio das montanhas torna o banho ainda mais especial. A região também conta com opções de trilhas e passeios ao Embalse El Yeso, um lago de altitude com cenário de cartão-postal.



2. Visite vinícolas no Valle del Maipo

Quem gosta de vinho encontra no inverno chileno o clima perfeito para tours pelas vinícolas. No Valle del Maipo, é possível conhecer a tradicional Concha y Toro ou explorar a charmosa Vinícola Santa Rita, que oferece degustações, arquitetura histórica e belas paisagens. Algumas visitas incluem harmonizações e acesso a construções do século XIX.



3. Observe estrelas no norte do país

O Chile tem alguns dos céus mais límpidos do mundo — e o inverno é ideal para astroturismo. No Vale do Elqui, próximo a La Serena, observatórios como o Alfa Aldea oferecem experiências guiadas com telescópios e projeções 3D. Já no Deserto do Atacama, a observação inclui planetas, constelações e a Via Láctea a olho nu, além de passeios até os Gêiseres de El Tatio, que impressionam ainda mais nas manhãs frias.



4. Explore cultura e arte no Litoral

A cerca de 1h30 de Santiago, as cidades de Valparaíso e Viña del Mar oferecem um passeio costeiro interessante mesmo no frio. Valparaíso é conhecida pelos murais de arte urbana e arquitetura nos morros, enquanto Viña encanta com praias, castelos e as dunas de Concón. Um passeio guiado pelas duas cidades inclui também uma visita ao Moai da Ilha de Páscoa, em frente ao Museu Fonck.



5. Combine esqui com aventura e descanso

Mesmo para quem vai ao Chile focado em esquiar, vale intercalar os dias nas pistas com atividades como trilhas, rafting e passeios de contemplação nos arredores de Santiago. Vales, cânions e lagos próximos às estações de esqui oferecem boas oportunidades de descanso e aventura, com a vantagem de cenários naturais impressionantes.



Essas experiências, além de enriquecerem o roteiro, mostram como o Chile é um destino versátil para o inverno — seja para relaxar, explorar, degustar ou observar o céu. Para quem busca conveniência, há excursões organizadas com transporte e ingressos incluídos, facilitando o acesso aos principais pontos turísticos além da neve.