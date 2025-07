Bariloche se cobre de branco e ativa oficialmente temporada de inverno

Nevada intensa libera pistas de esqui e anima turistas; conectividade com o Brasil bate recorde neste ano Bariloche, na Patagônia argentina, finalmente entrou no clima do inverno. A cidade amanheceu coberta de neve nessa segunda-feira (21), marcando o início oficial da temporada de esportes e turismo de inverno. Após semanas de tempo seco e pistas de esqui parcialmente fechadas, a nevasca trouxe alívio ao setor turístico e transformou a paisagem da região.



Segundo Martina Gelardi, da Emportur, essa foi a nevada mais significativa desde o início do inverno. “As atividades estavam comprometidas, especialmente no centro de esqui. Agora, a cidade pode operar com toda a sua estrutura de inverno e recebe essa notícia com alegria”, afirma.



As condições meteorológicas indicam novas quedas de neve ao longo da semana, o que deve manter as trilhas e pistas em pleno funcionamento. Os turistas já podem desfrutar de atividades tradicionais como esqui, snowboard, caminhadas com raquetes e brincadeiras na neve.



Além do cenário ideal para esportes, a cidade conta com um atrativo extra: a maior malha aérea entre Brasil e Bariloche da história. São mais de 200 voos diretos programados entre julho e agosto de 2025, operados por Aerolíneas Argentinas, Latam, Azul e Gol. As saídas partem de São Paulo, Campinas, Porto Alegre e Belo Horizonte.



Outro destaque é o uso de tecnologia para antecipar a temporada. No Cerro Catedral, principal centro de esqui da América do Sul, 40 canhões de neve artificial cobrem uma área de 12 hectares com neve fabricada a partir de água e ar comprimido. O sistema garante que turistas tenham diversão mesmo em períodos com pouca precipitação natural.



Com infraestrutura renovada, paisagens deslumbrantes e boa conectividade, Bariloche retoma seu posto como um dos destinos de inverno mais procurados da América do Sul.