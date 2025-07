Bariloche lidera buscas e reforça voos para brasileiros em julho

Se tem um destino que continua encantando os brasileiros no inverno, é Bariloche. A charmosa cidade argentina voltou a figurar entre os destinos internacionais mais disputados para as férias de julho, ocupando o segundo lugar no ranking de buscas da Booking.com — atrás apenas de Santiago, no Chile. A CVC, maior operadora de turismo do Brasil, confirma a tendência: Bariloche segue no Top 5 das preferências de quem quer ver neve de perto.



De olho nessa demanda que cresce a cada temporada, as companhias aéreas reforçaram a malha para facilitar o acesso ao destino queridinho dos turistas. Entre junho e agosto, serão mais de 220 voos diretos conectando o Brasil às paisagens geladas da Patagônia, com saídas de São Paulo, Campinas, Belo Horizonte e Porto Alegre.



A Aerolíneas Argentinas lidera a oferta, com voos diários saindo de Guarulhos por tarifas a partir de R$ 1.038 — atualmente, o valor mais competitivo. LATAM, Gol e Azul também operam a rota com diferentes frequências, oferecendo opções para quem quer ajustar datas e economizar.



A conectividade está 115% maior que no inverno passado, tornando ainda mais fácil transformar o sonho da viagem à neve em realidade. E não é só a neve que atrai: Bariloche também é famosa por chocolates artesanais, cervejarias, fondue e pratos típicos como o cordeiro patagônico — uma combinação irresistível para curtir o frio sem pressa.



Com paisagens de tirar o fôlego, estações de esqui e uma infraestrutura completa para famílias, casais ou grupos de amigos, Bariloche consolida sua fama como um pedaço da Patagônia que conquista o coração dos brasileiros ano após ano.