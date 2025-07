5 destinos na América do Sul para fazer um detox digital

Desacelerar, sair do online e se reconectar com a vida real tem sido uma escolha cada vez mais comum entre os viajantes. Em vez de seguir roteiros tradicionais, muitos optam por experiências imersivas, longe das notificações e das redes sociais. A seguir, confira cinco destinos na América do Sul onde a conexão com a natureza e a cultura local vale mais do que qualquer sinal de Wi-Fi:



1. San Pedro de Atacama (Chile)

Isolado no deserto mais seco do planeta, San Pedro de Atacama oferece silêncio, céu limpo e paisagens surreais. As noites são ideais para observação astronômica, com tours guiados que mostram galáxias a olho nu e com telescópios. A ausência de sinal de celular é compensada pela imersão total nas formações vulcânicas, salares e lagoas andinas.



2. Chapada dos Veadeiros (Brasil)

No interior de Goiás, a Chapada é conhecida pela energia das pedras de quartzo, cachoeiras e trilhas em meio ao cerrado. Um dos destaques da região é a trilha aquática em Cavalcante, que inclui paradas para banho e um piquenique à beira do rio São Bartolomeu. O local é ideal para quem busca paz, natureza e práticas de bem-estar.



3. Vale Sagrado dos Incas (Peru)

Distante do ritmo acelerado de Cusco, o Vale Sagrado preserva o cotidiano das comunidades andinas. O roteiro alternativo entre Santa María e Aguas Calientes inclui trilhas, rafting, hospedagens simples e vistas privilegiadas da região até Machu Picchu. É um mergulho na história inca e em formas de vida quase intocadas pelo tempo.



4. Amazônia Colombiana (Colômbia)

Na fronteira sul da Colômbia, a floresta amazônica é destino para quem busca isolamento real. Barcos, trilhas, acampamentos e interação com comunidades indígenas fazem parte da rotina do visitante. Roteiros de vários dias oferecem experiências como pesca artesanal, observação de animais e caminhadas em meio à mata fechada.



5. Paraty (Brasil)

O centro histórico, as praias acessíveis apenas por trilha e os vilarejos sem cobertura de celular fazem de Paraty um refúgio fora do eixo urbano. Um dos passeios mais procurados é o de caiaque, com rotas por manguezais e ilhas desertas. A cidade também permite o contato com tradições caiçaras e paisagens preservadas da Mata Atlântica.



Seja na floresta, no mar ou na montanha, o turismo desconectado vem ganhando espaço como alternativa de descanso real. E a América do Sul oferece diversos cenários onde é possível pausar a rotina digital e voltar com a mente mais limpa — e sem precisar sair do continente.