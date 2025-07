Família se despede de Ozzy Osbourne: 'Estava cercado de amor'

A família do icônico cantor Ozzy Osbourne divulgou nesta terça-feira (22) um comunicado oficial anunciando seu falecimento e expressando profundo pesar pela perda.



“É com mais tristeza do que palavras podem expressar que temos que informar que nosso querido Ozzy Osbourne faleceu esta manhã. Ele estava com sua família e cercado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade da nossa família neste momento”, diz a mensagem assinada pela Família Osbourne.



Ozzy Osbourne, que enfrentava complicações de saúde nos últimos anos, deixa um legado que ultrapassa gerações e estilos musicais, sendo considerado um dos maiores nomes da história do rock.

Legado

Nascido em Birmingham, na Inglaterra, Ozzy teve uma juventude difícil, abandonou a escola e chegou a ser preso por pequenos furtos antes de encontrar na música o caminho para se tornar uma lenda. Em 1968, fundou o Black Sabbath ao lado de Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward. Com riffs pesados, letras obscuras e uma estética sombria, o grupo revolucionou o rock e é considerado um dos criadores do heavy metal.



O álbum Paranoid (1970), que inclui clássicos como War Pigs e Iron Man, catapultou a banda ao estrelato e consolidou Ozzy como um frontman único, com vocal marcante e presença de palco hipnótica. No entanto, os excessos e o abuso de substâncias o afastaram da banda em 1979.



Longe de significar o fim, a saída do Black Sabbath deu início a uma vitoriosa carreira solo. O disco Blizzard of Ozz (1980), com hits como Crazy Train e Mr. Crowley, reafirmou sua importância no cenário musical. Nos anos seguintes, Ozzy manteve-se ativo e relevante, mesmo diante de tragédias, como a morte precoce do guitarrista Randy Rhoads, em 1982.



Nos anos 2000, sua imagem foi ressignificada com o sucesso do reality show The Osbournes, exibido pela MTV. Ao lado da esposa Sharon e dos filhos Jack e Kelly, Ozzy ganhou ainda mais notoriedade ao mostrar um lado irreverente e caótico de sua vida pessoal, tornando-se um ícone da cultura pop.



Mesmo enfrentando problemas de saúde nos últimos anos — incluindo o diagnóstico de Parkinson em 2020 e diversas cirurgias —, o cantor seguiu produzindo. Seus álbuns mais recentes, Ordinary Man (2020) e Patient Number 9 (2022), contaram com participações de nomes como Elton John, Eric Clapton e Jeff Beck, provando que sua influência seguia intacta.



Ozzy Osbourne despede-se do mundo como uma das figuras mais emblemáticas da história da música. Entre demônios pessoais, feitos artísticos e o amor de uma legião de fãs, seu nome permanece eternizado no panteão do rock.