Turismo impulsiona alta de 8,3% nos voos domésticos em 2025

O turismo nacional segue em ritmo acelerado. Entre janeiro e junho de 2025, mais de 48 milhões de pessoas embarcaram em voos dentro do Brasil, segundo dados da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). O número representa um crescimento de 8,3% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram registrados 44,3 milhões de passageiros.

Somente no mês de junho, 8,2 milhões de viajantes utilizaram o transporte aéreo doméstico, número 10,8% superior ao de junho de 2024. Foi o segundo melhor desempenho mensal do ano, empatado com maio e atrás apenas de janeiro, que somou 8,6 milhões de embarques e desembarques.



O ministro do Turismo, Celso Sabino, comemorou os resultados e ressaltou a importância da aviação para o setor. “Nosso objetivo é manter esse ritmo de crescimento por meio da ampliação de rotas e investimentos em infraestrutura turística”, afirmou.



A rota mais movimentada do país continua sendo São Paulo–Rio de Janeiro, com 600 mil passageiros no semestre. Também se destacam os trajetos entre São Paulo e Paraná (553 mil) e São Paulo–Santa Catarina (473 mil).



Entre os aeroportos, Guarulhos (SP) lidera em volume de passageiros, seguido por Congonhas (SP) e Brasília (DF). Também figuram entre os mais movimentados Confins (MG) e Viracopos, em Campinas (SP). No recorte regional, os destaques foram os terminais de Recife (Nordeste), Porto Alegre (Sul) e Belém (Norte).



Os dados mostram não apenas a recuperação do setor aéreo, mas também o fortalecimento do turismo interno, impulsionado por feriados, eventos regionais e a diversificação dos destinos nacionais.