Redes sociais impulsionam turismo brasileiro rumo ao Caribe

Sol o ano inteiro, mar azul-turquesa e hospedagens com tudo incluso — essa combinação clássica do Caribe tem conquistado um novo público com um empurrão das redes sociais. Segundo dados do Ministério do Turismo da República Dominicana, entre janeiro e abril de 2025, três em cada quatro turistas afirmaram ter conhecido o destino pelas redes sociais, mostrando o papel decisivo das plataformas digitais no planejamento de viagens internacionais.



O Brasil está entre os destaques dessa tendência. No primeiro quadrimestre de 2025, o número de turistas brasileiros no país caribenho cresceu 11%, ultrapassando 42 mil visitantes, boa parte atraída por vídeos, fotos e recomendações digitais sobre Punta Cana, principal porta de entrada da República Dominicana.



Esse novo comportamento já é refletido na forma como os viajantes se conectam com os destinos. Cerca de 60% dos visitantes viram conteúdos promocionais sobre o país antes da viagem, e 54% afirmaram ter tomado a decisão de viajar após publicidades em redes sociais. Entre as plataformas que mais influenciam estão o Facebook (68%), o Instagram (62%), o YouTube (34%) e o TikTok (21%).



Viagem digital e resorts de alto padrão

Com essa virada digital no turismo, redes hoteleiras como a Meliá Hotels International têm investido não apenas na infraestrutura dos seus resorts em Punta Cana, mas também em presença ativa nas redes, com conteúdos voltados ao público que busca experiências instagramáveis e alto padrão de conforto.



A cidade abriga uma das maiores concentrações de resorts all-inclusive do Caribe, e a rede Meliá se destaca com diferentes perfis de hospedagem:



- Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort: indicado para casais, com suítes exclusivas, foco em bem-estar e o serviço The Reserve, que garante mais privacidade.



- Paradisus Grand Cana – All Suites: ideal para famílias, com atividades para todas as idades e serviços diferenciados com o Family Concierge.



- Meliá Punta Cana Beach: voltado ao público adulto, com conceito Wellness Inclusive e experiências voltadas ao relaxamento.



- Meliá Caribe Beach: resort familiar com parque aquático, áreas infantis e programação completa de lazer.



- Zel Punta Cana: recém-inaugurado, aposta em bem-estar com foco em esportes, gastronomia e estilo de vida mediterrâneo.



Férias conectadas e desejo de voltar

Além de escolherem o destino por influência digital, os turistas também permanecem conectados durante a estadia. Dados da pesquisa indicam que os visitantes passam, em média, oito dias na República Dominicana, e 93% manifestam intenção de retornar, reforçando o grau de satisfação com a experiência.



“A presença nas principais redes transforma o modo como as pessoas sonham com as férias. A República Dominicana entrega exatamente o tipo de experiência que viraliza”, afirma Sara Ranghi, diretora de Marketing & Desenvolvimento da Marca das Américas do Meliá Hotels International.



Acesso facilitado e voos diretos do Brasil

A boa infraestrutura aérea é outro fator que favorece o crescimento do turismo. Somente entre janeiro e abril de 2025, mais de 24 mil voos internacionais chegaram ao país caribenho, com média de 138 passageiros por aeronave e taxa de ocupação de 77%. Punta Cana concentrou 52% dessas chegadas.



Para quem parte do Brasil, há voos diretos saindo de São Paulo (Guarulhos) com companhias como Gol (3 voos semanais) e Arajet (4 voos semanais), além de opções com conexões via Copa Airlines e Avianca.



Não é necessário visto para brasileiros entrarem na República Dominicana — apenas passaporte válido.



Com um cenário paradisíaco aliado à conectividade digital, Punta Cana segue se consolidando como o Caribe ideal para quem busca sol, descanso e fotos perfeitas para compartilhar nas redes.