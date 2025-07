Operação reforça segurança no Centro e bairros de São Bernardo

A CCM (Guarda Civil Municipal) e a PM (Polícia Militar) realizaram, na última quinta-feira (17), mais uma edição da Operação Força Total em São Bernardo. A ação conjunta teve como foco o patrulhamento ostensivo e a intensificação da segurança no Centro, Grande Alvarenga, Casa e Batistini.



Com presença reforçada nas ruas, a operação reuniu 69 agentes, sendo 43 da GCM e 26 da PM, com o apoio de 20 viaturas, 13 motos e unidades ambientais. As ações incluíram abordagens preventivas, fiscalizações e saturações — estratégia que busca ocupar áreas críticas com grande efetivo para inibir práticas criminosas, como furtos e roubos.



Segundo a Secretaria de Segurança Urbana do município, os resultados da operação têm sido positivos e contribuído para a redução dos indicadores criminais. Nos primeiros meses de 2025, São Bernardo registrou uma queda de 16% nos casos de roubo em relação ao mesmo período do ano anterior.



“A colaboração entre as forças de segurança e o apoio da população têm sido fundamentais para os avanços. Essas ações continuarão sendo prioridade”, afirmou o secretário de Segurança, Major Topalian.



A Operação Força Total é parte de um pacote de iniciativas que busca ampliar a presença das forças policiais nas ruas. Além dela, a prefeitura também coordena a operação Segurança Direto ao Ponto, voltada ao monitoramento de terminais e pontos de ônibus nos horários de maior movimento.



Segundo o prefeito Marcelo Lima (Podemos), o objetivo é garantir “sensação constante de segurança” com atuação diária e preventiva nos principais pontos da cidade.