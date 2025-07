Operação apreende 10 motos e dispersa 400 pessoas em baile funk de São Bernardo

Neste final de semana, a Operação Dorme Bem fez a apreensão de dez motocicletas após atender solicitação da população devido a perturbação do sossego na Rua Jerônimo Moratti, na região dos Casa. Além disso, no sábado (12), a Romu (Ronda Ostensiva Municipal) fez a dispersão de cerca de 400 pessoas que obstruíam a via pública.

Foi necessário o uso de munição química, uma vez que a equipe foi recebida no local de forma hostil, sendo atacada com garrafas e pedras. "Rapidamente conseguimos fazer a dispersão das pessoas que estavam na via pública e reestabelecer o sossego necessário aos moradores e trabalhadores do entorno”, contou Michel Rúbio, secretário-adjunto da Segurança do município.

Também sob a Operação Dorme Bem, outras equipes da Romu, em patrulhamento pela Rua dos Abacateiros, no Nova Baeta, avistaram indivíduos que saíram correndo com a chegada dos guardas, sendo deixada para trás uma bolsa com diversas porções de entorpecentes, além de anotações decorrentes de tráfico de drogas, uma balança de precisão e cerca de R$ 740 reais em espécie.

“A efetividade das nossas operações também passa pela preparação que os nossos guardas recebem no Centro de Formação da GCM, bem como a atualização constante de procedimentos e abordagens que são feitas”, acrescentou Denilson Amador, Inspetor-Chefe da GCM.

FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Paralelamente à Operação Dorme Bem, a Guarda Ambiental deflagrou no final de semana operação integral de proteção ao meio ambiente, onde as equipes da especializada da Guarda Civil Municipal intensificaram ações de patrulhamento náutico e terrestre, visando a prevenção de crimes ambientais como caça, pesca predatória, desmatamento, descarte ilegal de resíduos sólidos e construção irregular.

“As ações ocorreram em toda região rural do município e em várias áreas urbanas como a região do Grande Alvarenga. O destacamento de patrulhamento ambiental segue fortalecendo as ações preventivas, garantindo o compromisso da atual gestão, de proteção integral ao meio ambiente em todas as regiões do município”, finalizou Amador.

