Foragido por estupro de vunerável é preso em São Bernardo pela GCM

A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Bernardo, prendeu nesta quarta-feira (16) um foragido da Justiça da Bahia por suspeita de estupro de vúnerável. A captura foi realizada em ação conjunta com a Polícia Federal, após cumprimento de um mandado expedido pela Vara Criminal, do Júri, de Execuções Penais e da Infância e Juventude do estado baiano.

O homem, identificado como Romildo Dantas da Silva, estava trabalhando em São Bernardo quando foi localizado por equipes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal). A operação foi articulada com a ajuda técnica do Grupo de Capturas da Superintendência do Acre da Polícia Federal, que acionou a GCM do município para realizar a prisão.

“A GCM de São Bernardo prontamente atendeu ao chamado da Polícia Federal para a ação em cooperação técnica. Mais uma vez nossas equipes tiveram êxito na captura de um foragido da Justiça, que agora estará à disposição da Polícia Civil, para o encaminhamento do caso”, destacou o secretário de Segurança de São Bernardo, Major Topalian

LEIA TAMBÉM:

Golpista que enganava idosos com falsos exames é preso em Diadema