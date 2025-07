Tite Campanella ativa o Smart Sanca

O prefeito de São Caetano, Tite Campanella (PL), entregou neste sábado (19), às 10h, o novo Smart Sanca - Centro de Inteligência, Segurança e Emergências. A nova central é a evolução do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), inaugurado em 2020 e reestruturado em 2024.



O novo equipamento vai contar com 500 câmeras de monitoramento em 100% da cidade, inclusive com equipamentos de reconhecimento facial integrado aos principais bancos de dados do Estado e do País.



O Smart Sanca engloba também ações da Defesa Civil, da Secretaria da Saúde, da Secretaria de Mobilidade Urbana e faz a integração com as demais forças policiais, como GCM (Guarda Civil Municipal), Polícia Militar e Polícia Civil.



Tite lembrou que a transformação do CGE em Smart Sanca teve custo baixo à Prefeitura. “Tudo foi feito na base da articulação política com o Estado e com o deputado Thiago Auricchio (PL). Dinheiro nós não temos. Será um ano difícil e de muito ajuste”, declarou.



O secretário de Segurança de São Caetano, Lourival dos Santos, destacou que no período de testes do novo sistema “dez criminosos, que não deveriam ter deixado o presídio, foram recapturados. Ladrões e traficantes, agora voltam para a cadeia”, disse.



O vereador César Oliva (PSD), líder do governo na Câmara, destacou que com o Smart Sanca, os índices criminais que são baixos e seguem em queda vão reduzir mais. “O bandido vai ter medo de vir para São Caetano. Aqui ele será preso”.



O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), marca presença no evento.