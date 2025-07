Signos: veja horóscopo desta segunda-feira (21) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo desta segunda-feira, dia 21 de julho de 2025, e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

A segundona traz muitos compromissos, mas você não está sozinho! Conte com parcerias promissoras para ajudar a agilizar as coisas. Cuidado com atitudes impulsivas à tarde. Amor está no ar, e qualquer conflito passageiro pode fortalecer uma relação.

Cor: VERDE-CLARO

Palpite: 02, 61, 25

As estrelas favorecem sua criatividade e percepção, abrindo caminho para conquistas profissionais e financeiras. Fique de olho nas oportunidades de carreira. Entretanto, esteja preparado para alguns contratempos no período da tarde. No amor, esteja pronto para apoiar e amar sua cara metade. Se estiver solteiro, a paixão por um colega pode surgir.

Cor: MARROM

Palpite: 24, 42, 51

Com Lua e Vênus se juntando no setor positivo do seu horóscopo, a segunda-feira promete recompensas e contatinhos a mais! Seu carisma e talentos criativos estarão em alta, use-os a seu favor no amor e no trabalho. Fique atento à tarde para evitar desafios financeiros. Economize e evite negócios desconhecidos.

Cor: PRETO

Palpite: 08, 33, 51

O período será ideal para cuidar dos interesses domésticos e o melhor é que você vai contar com muita vitalidade para tudo. Conseguirá conciliar as demandas no lar com os deveres de trabalho, sinal de que a manhã será das mais produtivas. O cenário é ainda mais promissor para quem atua em home office ou toca alguma atividade caseira que rende um dinheirinho. Noite mais estável na vida amorosa.

Cor: ROSA

Palpite: 51, 24, 42