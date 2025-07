Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta segunda-feira (21)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo desta segunda-feira, dia 21 de julho de 2025, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Você inicia a semana com energia! Hoje é dia para ir atrás dos seus objetivos, com o trabalho fluindo e destacando-se em atividades em equipe. Faça contatos e novas amizades! Contudo, controle suas despesas na parte da tarde. No amor, seu poder de atração está em alta e um relacionamento mais sério pode estar à vista.

Cor: LARANJA

Palpite: 48, 21, 30

Segunda com estímulos positivos para mostrar seus talentos! A manhã promete ser produtiva com otimismo no ar, só cuidado à tarde quando Marte troca vibes tensas, evitando conflitos. A noite traz paz e possíveis novos encantos na paquera. Mantenha a calma e aproveite ao máximo seu dia!

Cor: ROXO

Palpite: 27, 48, 45

LEIA TAMBÉM:

Veja horóscopo desta segunda-feira (21) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer



Signos: veja horóscopo desta segunda-feira (21) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes



Mudanças positivas estão a caminho e ótimas novidades devem surgir logo cedo. Estudos, concursos e viagens têm tudo para decolar. Boa chance para cuidados estéticos, mas evite dietas radicais. E na paixão, fique atento para surpresas de alguém de outra cidade.

Cor: GOIABA

Palpite: 48, 21, 37

Seus instintos estarão em alta hoje, indicando caminhos para lidar com questões importantes. Fique atento à negociações financeiras e desconfie de possíveis rasteiras. No amor, a sedução está no ar, mas tenha cautela

Cor: VERDE

Palpite: 06, 24, 15