Veja horóscopo desta segunda-feira (21) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo desta segunda-feira, dia 21 de julho de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Semana começa com você brilhando na comunicação! Pegue leve à tarde e controle suas reações. À noite, tudo flui harmoniosamente, perfeito para se conectar com pessoas queridas.

Cor: AZUL-CLARO

Palpite: 60, 15, 04

Hoje os assuntos de dinheiro ficam em evidência e você vai mostrar a habilidade que o seu signo tem para administrar as finanças. Lua e Vênus unem forças para estimular seus ganhos e deixam os seus talentos tinindo, sinal de que você terá muita facilidade para transformar ideias lucrativas em grana no bolso. O trabalho vai fluir melhor até o meio da tarde. No amor, o anseio por estabilidade vai se impor

Cor: CINZA

Palpite: 09, 27, 45

A segundona começa com “s” de sorte e sucesso para você, bebê, e ótimas energias vão embalar seus interesses pessoais, financeiros e profissionais. Boas notícias devem chegar já nas primeiras horas da manhã e acordo ou contrato vantajoso pode ser firmado. Além disso, a Lua segue em seu signo e fecha parceira com Vênus, deixando suas qualidades e seus encantos no modo arrasane, sinal de que conquistas incríveis podem ser alcançadas, especialmente nos assuntos do coração.

Cor: AZUL-ROYAL

Palpite: 07, 47, 02

Segunda-feira cheia de vibrações, mas cuidado com a energia da Lua! Hoje você pode se sentir mais reservado, mas sua intuição estará em alta para vencer os desafios. Trabalhe em atividades individuais e silenciosas. Amor? Aguarde um pouquinho, talvez não seja o melhor momento para novas conquistas. Mas, sem preocupações com o mozão, espere um dia tranquilo por aí.

Cor: AMARELO

Palpite: 18, 46, 34