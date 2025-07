Veja horóscopo deste domingo (20) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você neste domingo, dia 20 de julho de 2025? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Prepare-se para boas novidades financeiras e resolução de pendências. A Lua destaca hoje sua habilidade para socializar - sua simpatia vai atrair convites e notificações! Não hesite em encontrar seus entes queridos e abrir-se para novas conexões. Passeios diferentes podem apresentar alguém que combina com sua vibe.

Cor: PRETO

Palpite: 33, 53, 24

Quem vai domingar com boas notícias? Se pensou que é você, acertou em cheio, bebê! Hoje os astros estão inspirados, só vai rolar aspecto positivo e o dia já começa redondinho para tirar a barriga da miséria. A Lua se despede do seu signo, mas migra para sua Casa da Fortuna e promete um dia sortudo pela frente. As relações pessoais também ficam movimentadas e seu magnetismo será um chamariz para atrair

Cor: BRANCO

Palpite: 18, 36, 11

Hoje sim, as estrelas capricharam no cenário e garantem que o período será para glorificar em pé! A Lua desembarca no seu signo logo nas primeiras horas da manhã, trazendo na bagagem as melhores promessas para você aproveitar tudo o que tem direito no domingão. As amizades vão ficar iluminadas e os momentos que passar com a turma devem encher seu coração de alegria. De quebra, ainda pode conhecer alguém especial nos rolezinhos e começar um envolvimento de futuro.

Cor: VERDE

Palpite: 33, 60, 40

Você começa seu domingo cercado de amigos, aproveite para fazer encontros e passeios. Mas a tarde pede calmaria, procure lugares mais tranquilos, junto às pessoas íntimas. Se tem trabalho pendente, agilize, porém, sem sobrecarregar-se. Não esqueça, descanso é essencial. No romance, aproveite a paz com o seu amor.

Cor: CREME

Palpite: 41, 05, 50