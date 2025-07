Signos: veja horóscopo deste domingo (20) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo neste domingo, dia 20 de julho de 2025, e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Hoje, as estrelas prometem um dia animado, cheio de conexões e novas amizades. Mas o grande destaque? Sua vida amorosa! Seja em relacionamentos existentes ou na busca por um novo amor, o romance está no ar! Prepare-se para momentos especiais e chances de um amor sério se apresentar.

Cor: VIOLETA

Palpite: 33, 24, 06

O domingo será repleto de energias harmoniosas e oportunidades, tornando-se perfeito para tarefas e interesses profissionais. Com a família, espere por momentos maravilhosos embalados por cooperação e carinho. No amor, o laço com seu parceiro se fortalecerá ou, se estiver solteiro, uma atração intensa pode surgir.

Cor: DOURADO

Palpite: 28, 37, 12

A Lua brilhando em seu paraíso astral promete um dia perfeito para diversão e bons momentos com amigos. Com vibes superpositivas dos planetas, a sorte sopra a seu favor, especialmente no amor e dinheiro. Até jogos podem ser surpreendentes! No amor, prepare-se para arrasar e conquistar corações.

Cor: LILÁS

Palpite: 53, 44, 35

Cor: VERDE-ESMERALDA

Palpite: 04, 24, 51