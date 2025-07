Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião deste domingo (20)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo neste domingo, dia 20 de julho de 2025, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Diversão e encontros incríveis estão nos planos das estrelas para hoje! Multiplique contatos, amplie amizades, seja comunicativo e atraia boas vibrações. Se prepare, um encontro (ou reencontro) especial pode iniciar um romance dos sonhos. Para os comprometidos, sua união estará mais forte do que nunca.

Cor: AZUL-TURQUESA

Palpite: 05, 40, 32

Hoje é dia de focar na sua carreira! Mesmo sendo domingo, a Lua está te encorajando a ir atrás de suas ambições profissionais. Seu empenho tem um alvo: sua conta bancária. Não se preocupe, suas relações pessoais receberão uma atenção extra mais tarde, e o amor vai incendiar. Use todo seu carisma para impressionar quem você gosta.

Cor: CEREJA

Palpite: 27, 19, 52

Hoje você vai brilhar! Esperem charme, descontração e comunicação em alta. Fiquem atentos para novidades que ampliarão seus horizontes. Viagens? Vão dar certo. E na vida amorosa? Só melhora! Prepare-se, pode rolar aquela conquista gloriosa!

Cor: MAGENTA

Palpite: 09, 30, 27

O domingo será perfeito para reunir os entes queridos, com um clima de harmonia e muita vitalidade! Trabalho? Sem problemas, você terá disposição de sobra. Na vida amorosa, a intimidade ganhará novos contornos, trazendo mais envolvimento. E se está solteiro, prepare-se para uma paquera quente!

Cor: PRATA

Palpite: 27, 02, 11