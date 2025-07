Vereadora de São Bernardo manifesta apoio a Bolsonaro e cita trecho bíblico

A vereadora de São Bernardo, Nina Braga (PL), manifestou apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta sexta-feira (18), por meio das redes sociais. A publicação ocorre no mesmo dia em que Bolsonaro foi alvo de uma operação da Polícia Federal, autorizada pelo STF (Supremo Tribunal Federal), que resultou em medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica e restrições de comunicação.



Em seu perfil, Nina escreveu: "Força, presidente! Estamos com você!", e compartilhou na íntegra o Salmo 91, passagem bíblica frequentemente associada a proteção espiritual em momentos de adversidade. Trechos destacados da citação incluem:



"Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-poderoso pode dizer ao Senhor: ‘Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio’. [...] Mil poderão cair ao seu lado; dez mil, à sua direita, mas nada o atingirá."



A manifestação da vereadora se soma a outros posicionamentos públicos de aliados de Bolsonaro, que reagiram à nova decisão do ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito que tramita sob sigilo no STF. A operação da PF também resultou na apreensão de cerca de US$ 14 mil em espécie na residência do ex-presidente, em Brasília.

