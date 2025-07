Claurício afirma que prefeito Akira recebeu cidade afetada por ‘tsunami’

O presidente da Câmara de Rio Grande da Serra, Claurício Bento (PSB), declarou que a gestão do prefeito Akira Auriani (PSB) recebeu um município com diversos problemas e o comparou com terra arrasada. “Parece que passou um tsunami (onda gigante causada por maremoto). Uma cidade cheia de mato e buraco para tudo quanto é lado. Os postos de saúde e escolas, todos danificados”, disse o pessebista ao Diário.

A falta de asseio e manutenção da cidade, problema citado pelo presidente do Legislativo, se une aos R$ 65 milhões de dívidas anunciadas no início do ano por Akira. A herança foi deixada pela gestão da prefeita Penha Fumagalli (PSD). O Orçamento estimado de Rio Grande da Serra para este ano é de R$ 191 milhões.

Com baixa arrecadação, receita limitada e restos a pagar, Akira tem articulado a obtenção de recursos externos com os governos Estadual e Federal, financiamentos e apoio de deputados para tocar obras estruturantes e melhorar a qualidade dos serviços aos munícipes. No entanto, os trâmites são lentos e burocráticos.

Os entraves, segundo Claurício Bento, são explorados politicamente por opositores de Akira. “Parece que nossos adversários políticos não desceram do palanque e não deixam o prefeito trabalhar. É uma situação adotada por eles do quanto pior, melhor”, pontuou. O presidente da Câmara lembrou que a população de Rio Grande da Serra não quer grandes construções e prédios luxuosos. “Temos um povo muito ordeiro, hospitaleiro e que quer muito ver uma cidade limpa e iluminada. Ver uma cidade com a Guarda Municipal funcionando e chegar no posto de saúde e ser bem atendido. Ter escolas municipais com aulas para suas crianças. Então, hoje a população quer isso. Não quer grandes grandes prédios”, disse Claurício Bento.

