Homem é preso após invadir e roubar loja de Kopenhagen em São Caetano

A loja da rede Kopenhagen localizada na Avenida Goiás, no bairro Santo Antônio, em São Caetano, foi alvo de um roubo à mão armada no início da noite da última sexta-feira (13). O caso foi registrado como roubo qualificado e, segundo informações atualizadas da Polícia Civil, o autor do crime foi identificado e preso nesta terça-feira (16).



Na ocasião, um homem armado com uma faca invadiu o estabelecimento por volta das 19h30, usando capacete de motociclista, moletom preto com capuz, calça jeans e mochila nas costas. Ele abordou a gerente da loja exigindo todo o dinheiro do caixa. A vítima entregou cerca de R$ 350 em espécie. O assaltante ainda perguntou sobre mais valores guardados, mas foi informado de que a maioria das vendas era feita por meios eletrônicos. Em seguida, fugiu do local em uma motocicleta preta sem placa.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a Delegacia Sede de São Caetano conduziu as investigações e identificou um homem de 38 anos como autor do crime. Ele foi reconhecido pela vítima por meio de procedimento fotográfico e teve a autoria confirmada por confronto papiloscópico com fragmento colhido no local.



O suspeito foi localizado e preso nesta terça (16), por policiais civis da unidade, em cumprimento a mandado de prisão temporária expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca. Durante a ação, foram apreendidos a motocicleta, o capacete e a mochila tipo "bag" utilizados no roubo. Na delegacia, ele confessou o crime.



Imagens do circuito interno da loja registraram toda a ação e ajudaram na apuração. O local foi preservado para perícia da equipe da AFIS no dia do ocorrido. A proprietária do estabelecimento também prestou depoimento.