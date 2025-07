Empresários que transformam São Paulo são homenageados no Dia do Comerciante

A ACSP (Associação Comercial de São Paulo) entregou, na noite desta terça-feira (16), o Troféu Empresário de Valor 2025 a 16 personalidades que se destacam pelo empreendedorismo e pela contribuição ao desenvolvimento econômico da capital. Entre os homenageados está o franco-brasileiro Olivier Anquier, conhecido por seus empreendimentos gastronômicos e atuação no Centro da cidade.

A cerimônia, realizada no Clube Círculo Militar, celebrou o Dia do Comerciante e reuniu autoridades como o prefeito Ricardo Nunes e o secretário estadual Guilherme Afif Domingos. O evento reconheceu empresários de diversos segmentos que, segundo a ACSP, geram empregos, movimentam a economia e contribuem para a vitalidade dos bairros paulistanos.



Radicado no Brasil desde 1979, Olivier Anquier foi lembrado por seu investimento contínuo na região central, onde mantém a padaria Mundo Pão e o restaurante L''Entrecôte d''Olivier, recém-inaugurado em formato rooftop. “Essa homenagem é um estímulo a todos nós que acreditamos no potencial do Centro. Essa região pertence a todos e merece cuidado e investimento”, disse ele ao receber o troféu.



Além de Anquier, também foram premiados nomes como José Ricardo de Caires (Padaria Rosas de Maio), Juliana Baitello Ramos (Mooca Plaza Shopping), Isaac Liberman (Casa de Móveis A Barateira), entre outros representantes de setores como alimentação, construção civil, varejo e serviços.



Para a ACSP, a premiação busca valorizar trajetórias inspiradoras e reforçar a importância do setor empresarial para a cidade de São Paulo.

