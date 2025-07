L’Entrecôte d’Olivier: experiência completa no centro de São Paulo

No coração de São Paulo, entre a arquitetura histórica e a agitação do centro, há um refúgio surpreendente no alto do icônico Edifício Esther. No 11º andar, com vista privilegiada para a Praça da República, o restaurante L’Entrecôte d’Olivier, do chef Olivier Anquier, oferece uma experiência gastronômica memorável — da paisagem ao prato.

A atmosfera convida ao encantamento. As luzes são suaves, a música ambiente preenche o espaço com elegância, e as janelas emolduram uma das vistas mais bonitas da cidade. Mas é à mesa que o espetáculo se revela de fato.



Logo no início, um pão artesanal chega quentinho, com miolo macio e casca levemente crocante — simples, mas impecável. A salada que vem logo em seguida é delicada: folhas verdes frescas, nozes tostadas e um molho à base de mostarda Dijon que envolve tudo com suavidade e equilíbrio.



O prato principal dá nome à casa e faz jus à sua reputação: o entrecôte, que é uma ponta nobre da alcatra, servido em uma porção generosa de 210 gramas.



A textura é surpreendente: extremamente macia, quase se desfaz com o toque do garfo. A carne chega à mesa coberta por um molho cremoso e aromático, cuja receita é um segredo de família guardado por Olivier Anquier — criado pela tia Nicole, o molho combina perfeitamente com a carne e também com as batatas fritas, servidas fininhas e crocantes, à vontade.



Para finalizar, a sobremesa que é sinônimo de carinho: o mousse de chocolate. Extremamente leve, airado e intenso no sabor, entrega uma sensação quase etérea, como se cada colherada fosse uma pequena nuvem de chocolate puro.



No L’Entrecôte d’Olivier, o tempo desacelera. Entre sabores bem executados, serviço acolhedor e uma vista de tirar o fôlego, cada jantar se transforma em uma lembrança que se quer repetir.

Durante a semana, o restaurante oferece um menu completo — da salada à sobremesa — por R$ 150 fixos. No almoço executivo, de segunda a sexta-feira, o prato sai por R$ 113, mantendo o mesmo padrão de sabor e excelência que consagrou a casa.