Dia do Chocolate: veja a receita do mousse do chef Olivier Anquier

Celebrado em 7 de julho, o Dia Mundial do Chocolate é a desculpa perfeita para se entregar, sem culpa, ao doce mais amado do planeta. E para marcar a data, o chef francês Olivier Anquier compartilhou com o Diário a receita do icônico mousse de chocolate servido no restaurante L’Entrecôte d’Olivier, no centro de São Paulo. Leve, aerado e com sabor intenso, ele encerra o menu da casa com delicadeza e cremosidade — e já virou marca registrada do local.

LEIA MAIS: L’Entrecôte d’Olivier: experiência completa no centro de São Paulo

Mousse de Chocolate do L’Entrecôte d’Olivier

Rende 6 porções



Ingredientes:



- 250 g de chocolate meio amargo



- 200 g de manteiga



- 5 claras de ovo



- 5 gemas de ovo



- 100 g de açúcar



- 1 gota de essência de baunilha (opcional)



Modo de preparo:



Derreta o chocolate e a manteiga em banho-maria, mexendo até obter um creme homogêneo.



Enquanto isso, bata as gemas com o açúcar até que fiquem esbranquiçadas e fofas.



Com a batedeira ligada, adicione o chocolate derretido à mistura de gemas.



Em outra tigela, bata as claras em neve até que fiquem bem firmes.



Com uma colher de pau (sem usar batedeira), incorpore delicadamente as claras à mistura de chocolate.



Distribua o mousse em uma travessa ou potinhos individuais e leve à geladeira por pelo menos 2 horas.

Importante: não cubra com filme plástico — isso evita a condensação de água na superfície.



Sirva bem gelado — e aproveite cada colherada como um verdadeiro presente ao paladar.

Conheça o L’Entrecôte d’Olivier

No coração de São Paulo, entre a arquitetura histórica e a agitação do centro, há um refúgio surpreendente no alto do icônico Edifício Esther. No 11º andar, com vista privilegiada para a Praça da República, o restaurante L’Entrecôte d’Olivier, comandado por Anquier, oferece uma experiência gastronômica memorável — da paisagem ao prato.



A atmosfera convida ao encantamento. As luzes são suaves, a música ambiente preenche o espaço com elegância, e as janelas emolduram uma das vistas mais bonitas da cidade. Mas é à mesa que o espetáculo realmente acontece.



O menu começa com um pão artesanal servido ainda morno, com miolo macio e casca crocante. Em seguida, uma salada de folhas frescas, nozes e molho de mostarda Dijon prepara o paladar para o prato principal: o entrecôte, porção nobre da “cabeça” do contrafilé — parte onde a gordura se concentra, garantindo mais sabor e suculência.



Servido com molho cremoso e aromático, herança familiar da tia Nicole, o entrecôte chega acompanhado de batatas fritas fininhas, crocantes e à vontade. O atendimento é gentil, atento, e contribui para o clima acolhedor da casa.



E então vem a estrela da sobremesa: o mousse de chocolate. Extremamente leve, mas com sabor marcante, ele traz uma textura aveludada e aerada que lembra uma nuvem de chocolate puro.