HR-V completa 10 anos e Honda lança a linha 2026

A Honda apresentou a linha 2026 do HR-V. Ao completar uma década de produção no Brasil, o SUV é oferecido em quatro versões, com preços que variam de R$ 163,2 mil (EX) a R$ 209,9 mil (Touring).

O modelo oferece dois motores 1.5 litro: o 1.5 DI i-VTEC Flex aspirado, disponível nas versões EX e EXL, e o 1.5 DI VTEC turbo flex, presente na Advance e Touring – ambos equipados com câmbio CVT.

O HR-V 2026 mantém as proporções da segunda geração, mas traz mudanças sutis no visual. O novo para-choque dianteiro, com desenho exclusivo nas versões Advance e Touring, traz uma linha em formato de batimento cardíaco que conecta os faróis auxiliares.

As grades frontais, em preto brilhante, variam conforme a motorização: elementos horizontais nas versões EX e EXL, e trapezoidais em relevo nas versões Advance e Touring.

Na traseira, a porção inferior do para-choque também muda de acordo com a versão: Advance e Touring têm formas mais esportivas, enquanto na EXL e EX o desenho é mais sóbrio.

