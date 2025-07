Boreal, novo SUV da Renault, será fabricado em Curitiba

O novo SUV Boreal foi lançado pela Renault na última quinta-feira (10), durante um evento no Parque Ibirapuera, em São Paulo. O Diário acompanhou todos os detalhes com exclusividade.

O design do Boreal segue a nova identidade visual da Renault, com foco em imponência e sofisticação para o público familiar. A carroceria combina curvas e linhas de tensão, equilibradas por elementos que transmitem controle e dinamismo. Equipado com rodas de liga leve de 19 polegadas, o modelo mostra versatilidade para o uso urbano e em estradas.

Por dentro, o SUV aposta em conforto e conectividade. À frente do motorista, um painel de instrumentos totalmente digital de 10 polegadas exibe informações de condução de forma moderna e, ao lado, outra tela de 10 polegadas com o sistema multimídia central. Os bancos dianteiros são elétricos, com memória de posição e função de massagem para o motorista , sendo este um diferencial no segmento.

O espaço interno também é um dos atrativos. O porta-malas oferece capacidade para 522 litros de carga, podendo chegar a 1.279 litros com os bancos traseiros abaixados. Além disso, o Renault Boreal terá diferentes opções de motorização conforme o mercado. Na América Latina, a versão flex alcança até 163 cavalos de potência, enquanto a versão a gasolina oferece 156 cavalos, ambas com torque de até 270 Nm. Já na Turquia, a versão a gasolina terá 138 cavalos e torque de 240 Nm. Todas as configurações contam com o sistema Stop & Start, que contribui para a economia de combustível.

O Boreal será fabricado em São José dos Pinhais, Curitiba (PR), e será lançado no Brasil no fim de 2025. A partir de 2026, começará a ser exportado para 17 países da América Latina, além da Turquia e outros mercados.