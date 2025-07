Equinox RS impõe respeito no universo concorrido dos SUVs

A cada dez veículos novos vendidos no Brasil durante os seis primeiros meses deste ano, cinco pertencem à categoria dos SUVs. Num mercado tão competitivo, qualquer detalhe faz a diferença na hora de o consumidor escolher qual irá colocar na sua garagem. Em meio a todas as opções, o Equinox RS pede passagem.

O utilitário da GM, que está ma sua quarta geração impõe respeito pelas dimensões – são 4,667 m de comprimento, 1.902 m de largura e 1,713 m de altura –, pelo conforto que oferece aos ocupantantes e pela tecnologia embarcada, incluindo internet 5G e a tração integral inteligente, que é acionada automaticamente quando o carro detecta a necessidade.

Na semana em que passou pela garagem do Diário, o Equinox RS chamou atenção por vários motivos. Um deles foi o visual externo, com a imensa grade em preto na dianteira, aliada ao conjunto óptico bipartido, As rodas de 20’’ e o teto escurecido.

Alguns recursos, como a climatização dos bancos dianteiros e do volante ganharam destaque, principalmente porque a avaliação do carro ocorreu em um período de clima quase congenlante. O carro também conta com sistema eletrônico de cancelamento de ruídos, vidros com isolamento acústico e térmico e cockpit virtual com duas telas.

Na proteção dos ocupantes, o Equinox conta com alerta de tráfego cruzado dianteiro e traseiro com frenagem autônoma de emergência, alerta de ponto cego com correção ativa da direção, controle adaptativo de cruzeiro, além de sensor perimetral de desembarque, câmera 360º e retrovisor interno com projeção de vídeo.

O motor 1.5 turbo entrega 177 cv. A sugestão de preço é de R$ 279,8 mil.