Um SUV que já nasce com a esportividade tatuada na pele

Para ter a marca GTS estampada os modelos da Volkswagen precisam ser um pouco mais ‘apimentados’ que as demais versões oferecidas pela marca. E o mais novo integrante da família a fazer jus a esta distinção é o Novo Nivus, que acaba de ser apresentado pela montadora. O preço sugerido é de R$ 174.990, mas se o motorista quiser rodas de 18’’ terá de pagar mais R$ 2.050.

O SUV ganhou motor 250 TSI, 1.4l turbo flex de 150 cv e 25,5 kgfm, que trabalha junto com um câmbio automático de seis marchas. O sistema permite ainda trocas de maneira manual na alavanca ou no paddle shift (borboletas) atrás do volante.

O propulsor 250 TSI está acompanhado por uma nova calibração dinâmica. Aliás, o carro passou por um trabalho extenso no departamento de engenharia para aprimorar ainda mais o seu desempenho, principalmente no conjunto de suspensão.

Para dar maior segurança ao esportivo, a versão traz freio a disco nas quatro rodas, assim como acontece nas demais configurações do Novo Nivus. O sistema de direção também marca presença, mas devidamente calibrado para o desempenho esportivo.

De série, o Nivus GTS conta com o pacote Adas, que inclui o controle adaptativo de velocidade e distância , a frenagem autônoma de emergência, o assistente ativo de permanência de faixa e o assistente de condução ativa e permanência na faixa . Há ainda seis airbags (dois frontais, dois laterais nos bancos dianteiros e dois de cortina), assistente para partida em subidas, controles de tração e estabilidade, além do bloqueio eletrônico.