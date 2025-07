RB Bragantino x São Paulo: horário, onde assistir ao vivo e prováveis times

Em momento de crise no ano e com troca de técnico recente, o São Paulo procura sair de uma situação desconfortável no Brasileirão, e terá uma difícil missão na noite desta quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), quando encara o RB Bragantino, fora de casa, pela 14ª rodada. A transmissão da partida acontece na Globo e Premiere.

O Massa Bruta chega de uma vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, como visitante, e está na terceira posição da tabela, com 26 pontos. O time pode assumir a ponta se vencer a partida e contar com tropeços de Cruzeiro e Flamengo. A equipe confia também no retrospecto recente contra o São Paulo, já que desde que voltou à elite nacional, em 2020, o Bragantino ainda não perdeu para o Tricolor em casa.

Já o São Paulo se encontra em situação complicada no torneio e pode entrar na zona de rebaixamento em uma possível derrota no confronto. A partida marca apenas o segundo jogo do treinador Hernán Crespo desde seu retorno à equipe. O argentino tenta tirar o Tricolor da 15ª colocação, com 12 pontos, apenas um a mais que o Juventude-RS, que abre o Z-4.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: quarta-feira, 16 de julho, às 21h30 (de Brasília).

- Local: estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

- Onde assistir: Globo (TV aberta) e Premiere (assinatura)

Prováveis escalações:

RB Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado (Agustin Sant'Anna), Pedro Henrique, Guzmán e Guilherme Lopes; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Vinicinho e Eduardo Sasha.

Técnico: Fernando Seabra

São Paulo: Rafael, Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Diaz; Luciano e André Silva.

Técnico: Hernán Crespo.

