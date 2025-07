Brasil lidera a VNL e enfrenta Japão, Turquia e Alemanha nesta semana

Com a vitória recente contra a Argentina, a seleção brasileira de vôlei masculino chegou aos 23 pontos e segue isolada na liderança da fase preliminar na VNL (Liga das Nações). Após a partida, o time garante sua vaga na fase final do torneio, abrindo uma diferença de 10 pontos para Cuba, que está em décimo lugar no momento.