Santos x Flamengo no Campeonato Brasileiro: veja possíveis times e onde assistir

Ainda ameaçado pela zona de rebaixamento, o Santos entra em campo, nesta quarta-feira (16), com a missão de somar pontos diante do líder Flamengo e se afastar do Z-4. A partida acontece às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, litoral paulista, com transmissão ao vivo do Premiere.

O Peixe busca dar sequência na campanha de recuperação. A equipe deixou a zona da degola na última rodada, antes da pausa para o Mundial de Clubes, e pode ganhar mais algumas posições em caso de resultado positivo frente aos cariocas. Como Vasco e Internacional não entrarão em campo pelo torneio nesta semana, o time praiano pode terminar a rodada até na 13ª posição, a depender de outros resultados.

Pelo lado do Rubro-negro, o time manteve o embalo de antes do Mundial e continua na liderança Nacional com um jogo a menos, mas é perseguido de perto pelo Cruzeiro. Para tentar abrir distância, o clube confia na boa fase como visitante na Vila Belmiro. Nas últimas quatro partidas no estádio, a equipe saiu vitoriosa em todas: 1 a 0 em 2020; 4 a 0 em 2021; 2 a 1 em 2022 e 3 a 2 em 2023.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: quarta-feira, 16 de julho, às 20h (de Brasília).

- Local: Vila Belmiro, em Santos.

- Onde assistir: Premiere (assinatura).

Prováveis escalações:

Santos: Gabriel Brazão; Escobar João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Neymar; Barreal, Guilherme e Deivid Washington.

Técnico: Cléber Xavier.

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira, Varela; Allan, Jorginho, Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Plata.

Técnico: Filipe Luís.

