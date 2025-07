Ceará x Corinthians: prováveis times, onde assistir ao vivo e horário

Em temporada conturbada e após sofrer protestos da torcida após a derrota por 2 a 1 contra o Bragantino, na última rodada, o Corinthians tenta virar a página e se concentrar no duelo contra o Ceará, nesta quarta-feira (16), às 19h30 (de Brasília). A partida acontece na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 14ª rodada do Brasileirão, com transmissão do Amazon Prime.

O time do Nordeste vive um bom momento no ano e chega para o duelo após bater o rival Fortaleza, por 1 a 0, com gol de Galeano. Além disso, o Ceará garantiu recentemente a classificação para a semifinal da Copa do Nordeste. No Nacional, o Vovô soma 18 pontos, na oitava colocação.

LEIA TAMBÉM:



Já o Timão tenta evitar entrar em uma crise ainda maior. Já são cinco jogos seguidos sem vencer, incluindo a eliminação precoce na fase de grupos da Sul-Americana. Com os recentes resultados negativos, o Corinthians caiu para a segunda metade da tabela do Brasileiro, na 11ª colocação, somando 16 pontos.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: quarta-feira, 16 de julho, às 19h30 (de Brasília).

- Local: Arena Castelão, em Fortaleza.

- Onde assistir: Amazon Prime (streaming)

Prováveis escalações:

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano, Fernandinho e Aylon.

Técnico: Léo Condé.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Maycon (Raniele), José Martínez (Breno Bidon), André Carrillo e Rodrigo Garro; Talles Magno e Héctor Hernández (Gui Negão).

Técnico: Dorival Júnior.

LEIA MAIS: