Palmeiras x Mirassol no Brasileirão: saiba onde assistir e prováveis times

Como primeiro compromisso em solo brasileiro após sua participação no Mundial de Clubes, o Palmeiras terá pela frente o retorno do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (16), com o Mirassol como seu adversário na 14ª rodada. O Verdão busca seguir firme na briga pelo título e quer a vitória no duelo que acontece às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, com transmissão do Premiere.

A partida acontece pouco mais de uma semana depois da eliminação do Alviverde no Mundial, quando perdeu por 2 a 1 para o Chelsea-ING. O time entra em campo na quinta colocação do Nacional, com 22 pontos somados, a cinco do líder Flamengo, com um jogo a cumprir.

LEIA TAMBÉM:

Já o Mirassol volta aos gramados após 45 dias de pausa. Antes da parada para o Mundial, a equipe estava em boa fase, com uma série de suas vitórias, sendo uma contra o São Paulo (2 a 0, fora de casa) e outra sobre o Sport (1 a 0, como mandante). O time soma três triunfos e um empate nos últimos quatro compromissos, e não entrou em campo na 12ª e 13ª rodadas, já que enfrentaria Botafogo-RJ e Fluminense, times que viajaram aos Estados Unidos para o Mundial. O Mirassol é o atual 10º colocado com 17 pontos.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: quarta-feira, 16 de julho, às 19h (de Brasília).

- Local: Estádio do Allianz Parque, em São Paulo.

- Onde assistir: Premiere (assinatura).

Prováveis escalações:

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Bruno Fuchs, Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno (Emi Martínez), Richard Ríos e Mauricio; Allan, Facundo Torres e Vitor Roque (Flaco López).

Técnico: Abel Ferreira.

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Yago Felipe (Alesson), Negueba e Edson Carioca.

Técnico: Rafael Guanaes.

LEIA MAIS: