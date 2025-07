Justiça decreta prisão de padrasto suspeito de envenenar enteado em São Bernardo

Um dia após se tornar o principal suspeito, a Justiça de São Paulo decretou a prisão temporária de Admilson Ferreira dos Santos, 52 anos, acusado de tentar matar o enteado, Lucas da Silva Santos, 19, por envenenamento. O mandado foi expedido após pedido apresentado pela delegada Liliane Doretto, responsável pelas investigações, na noite de terça-feira (15).

A informação foi confirmada pela Polícia Civil de São Bernardo na tarde desta quarta-feira (16). Procurado, o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) informou que o caso segue sob segredo de justiça. Segundo informações, a equipe do 8° DP já seguiu para residência de Admilson para efetuar a prisão.

Lucas permanece internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do HU (Hospital de Urgência) de São Bernardo. Segundo boletim médico divulgado pela prefeitura, o jovem apresenta quadro estável e teve a sedação totalmente suspensa para avaliação de possíveis sequelas neurológicas. Exames toxicológicos ainda estão em andamento.

O crime ocorreu na última sexta-feira (11), no bairro Assunção. Lucas passou mal cerca de 30 minutos após jantar com a família e comer bolinhos de mandioca que teriam sido supostamente envenenados. Os salgados foram enviados por Cláudia Pereira dos Santos Daliessi, 43s, tia paterna do jovem. Também consumiram os bolinhos o irmão de Lucas, Thiago da Silva Santos, 17, a mãe, Rosemeire da Silva Santos, 52, e o próprio Admilson. Ninguém, além de Lucas, apresentou sintomas.

Até a tarde de terça-feira (15), a principal suspeita era a irmã de Admilson, responsável pelo preparo dos bolinhos. No entanto, após inconsistências no depoimento do padrasto e com base em novas provas coletadas, ele passou a ser o principal alvo da investigação.

LEIA TAMBÉM: Família pede Justiça por jovem envenenado em São Bernardo: ''''Ele tem que ser preso’

LEIA MAIS: São Bernardo: padrasto diz em mensagem a pastor que pensou em matar enteado