Ribeirão Pires doa mais de 60 toneladas de alimentos em seis meses

O Fundo Social de Solidariedade de Ribeirão Pires alcançou números expressivos no primeiro semestre de 2025. De janeiro a junho, mais de 60 toneladas de alimentos foram entregues a famílias em situação de vulnerabilidade social, por meio de entidades assistenciais e religiosas do município.



O volume total inclui 34,2 toneladas de alimentos não perecíveis e 26,6 toneladas de hortifrúti, obtidos por meio de doações e parcerias com produtores e comerciantes locais. A ação garante acesso a produtos básicos e frescos para a população mais vulnerável.



Além dos alimentos, o Fundo Social também promoveu a doação de mais de 62 mil peças de roupas e calçados. Parte desse material foi encaminhada a instituições parceiras e outra parte distribuída diretamente à população, por meio de iniciativas como o Varal Solidário, que percorre escolas e unidades de saúde oferecendo itens de vestuário gratuitos.



Entre as ações mais recentes, também se destaca o Bazar Solidário, projeto que reforça o compromisso da cidade com a promoção da dignidade e da inclusão social.



“A solidariedade tem sido um pilar fundamental em Ribeirão Pires. As ações do Fundo Social mostram que, com união e empatia, é possível transformar realidades”, afirmou o prefeito Guto Volpi.



A presidente do Fundo Social, Coquinha Zampol, ressaltou o trabalho coletivo: “Esses resultados são fruto da mobilização da comunidade, do apoio dos parceiros e da dedicação das nossas equipes. Seguiremos trabalhando para ampliar o alcance das ações sociais no município”.



As campanhas de arrecadação continuam ao longo do ano. Doações de alimentos, roupas e calçados podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na sede do Fundo Social, localizada na Avenida Francisco Monteiro, 2940 – Santa Luzia.