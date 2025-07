Saúde de Ribeirão Pires ultrapassa 400 mil atendimentos no semestre

A Prefeitura de Ribeirão Pires divulgou nesta segunda-feira (14) um balanço que revela a expressiva demanda pelos serviços municipais de saúde no primeiro semestre de 2025. Ao todo, a rede municipal somou mais de 410 mil atendimentos entre a UPA Santa Luzia, as unidades básicas de saúde e os centros de especialidades.



A UPA Santa Luzia, principal porta de entrada para casos de urgência e emergência, respondeu por 287 mil atendimentos entre janeiro e junho — média de 47 mil ao mês. De acordo com a Secretaria de Saúde, cerca de 30% dos pacientes atendidos na unidade residem em municípios vizinhos, como Mauá, Suzano e Rio Grande da Serra.



Já as dez USFs (Unidades de Saúde da Família) e UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade foram responsáveis por aproximadamente 123 mil atendimentos no semestre, o equivalente a 20,6 mil atendimentos mensais. Os atendimentos de especialidades, como ginecologia e pediatria, somaram cerca de 8 mil no período.

O prefeito Guto Volpi (PL) destacou que o investimento tem sido feito com foco na estrutura e na ampliação do acesso. “Estamos modernizando as unidades, entregamos a nova USF do Parque Aliança e seguimos com obras nas futuras unidades da Vila Sueli e Jardim Serrano. Tudo isso com o objetivo de oferecer um serviço de saúde mais próximo, eficiente e humano”, afirmou.



Entre os serviços especializados, o Centro de Especialidades Médicas e o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher realizaram 33 mil atendimentos. O município também reforçou os serviços de imagem com exames como ecocardiograma e ultrassonografias doppler. Já o laboratório municipal realizou 180 mil análises clínicas no semestre.



Segundo o secretário de Saúde, Clovis Volpi, grande parte desses atendimentos é bancada com recursos próprios da Prefeitura. “A maioria dos procedimentos é custeada pelo município. Os números mostram o tamanho da nossa rede e o quanto estamos empenhados em manter a qualidade dos serviços prestados.”



Entre os novos serviços implantados recentemente, destacam-se a Clínica Pública de Cannabis Medicinal — que já atende cerca de 150 famílias — e o programa de prótese dentária gratuita, voltado especialmente para pessoas em situação de vulnerabilidade social.