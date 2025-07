Polícia de São Bernardo vai pedir a prisão de padrasto de jovem envenenado

Matéria atualizada às 16h47

A Polícia Civil de São Bernardo deve solicitar a prisão preventiva de Admilson Ferreira dos Santos, 53 anos, por tentativa de homicídio por suspeita de envenenamento do enteado Lucas da Silva Santos, 19, que está internado em estado grave no HU (Hospital de Urgência). Segundo a delegada do 8° DP (Distrito Policial) Liliane Doretto, responsável pelo caso, o padrasto se tornou o principal suspeito do crime nesta terça-feira (15) após coleta de novos depoimentos e provas coletadas.

De acordo com Doretto, Admilson abusava sexualmente de um dos enteados - não foi informado qual irmão seria, no total a família é composta por sete filhos. A delegada destacou que o padrasto mantinha um relacionamento de muita intimidade com Lucas e a motivação do crime seria ciúmes. Segundo depoimentos à polícia, o jovem iria sair de casa para morar com outra pessoa.

“Tudo indica que é um crime passional, que eles (Lucas e Admilson) mantinham um relacionamento e o padrasto estaria apaixonado pelo rapaz, que iria mudar de cidade. Não há dúvidas, nesse momento as investigações indicam que ele é o principal suspeito. A mãe informou que o Admilson confessou anos atrás que abusava de um dos filhos e nada fez”, disse a delegada.

Até o início da tarde desta terça-feira (15), a principal suspeita do caso era a irmã de Admilson, Cláudia Pereira dos Santos Daliessi, 43, que preparou e enviou os bolinhos de mandioca para a família. Na sexta-feira (11), o padrasto, a mãe, Rosemeire da Silva Santos, 54, o Lucas e o irmão mais novo, Thiago da Silva Santos, 17, consumiram os salgados.

Novas informações divulgadas pela polícia revelam que o próprio Admilson teria pedido para a irmã preparar os bolinhos e que ele mesmo teria entregado individualmente para os familiares. No primeiro depoimento, realizado no sábado (12), Cláudia confirmou que enviou cinco bolinhos de mandioca para a família do irmão na sexta-feira e negou ter envenenado o alimento. No depoimento, a tia disse que também ingeriu os salgados com seus familiares e animais de estimação e que ninguém teria passado mal.

A delegada disse que Cláudia deixou de ser a principal suspeita, mas continua sendo investigada. Ela prestou depoimento novamente nesta terça-feira e teria apresentado novas provas a polícia.

“Tudo indica que é um crime passional, que eles (Lucas e Admilson) mantinham um relacionamento e o padrasto estaria apaixonado. Não há dúvidas, nesse momento as investigações indicam que ele é o principal suspeito. Vou solicitar a prisão cautelar”, disse a delegada.

