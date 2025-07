Tia que preparou bolinho pode ser presa caso não compareça à delegacia em São Bernardo

A tia que preparou e enviou bolinhos de mandioca que estariam supostamente envenenados pode ser presa caso não compareça à delegacia de São Bernardo nesta terça-feira (15). A informação foi revelada nesta manhã durante coletiva de imprensa realizada pela delegada do 8° DP (Distrito Policial), Liliane Doretto. O caso é investigado como tentativa de homicídio por suspeita de envenenamento.

Lucas da Silva Santos, 19 anos, está internado no HU (Hospital de Urgência) de São Bernardo em estado grave após ingerir os supostos bolinhos de mandioca enviados pela tia à família na última sexta-feira (11). Segundo informaram os pais de Lucas, Rosemeire e Admilson, à Polícia, o rapaz teria passado mal meia hora após o jantar. Os familiares disseram que não possuem bom relacionamento com a mulher. Nenhum outra pessoa passou mal com a comida.

Aos jornalistas, a delegada disse que a mulher foi intimada a comparecer na delegacia na segunda-feira (15), porém os advogados que representam a tia informaram à Polícia que ela estaria com receio de ser linchada e por isso não foi prestar novos esclarecimentos. A nova oitiva foi remarcada para esta terça-feira.

“Solicitei que os advogados trouxessem novas provas que a inocente. Se ela (a tia) não comparecer hoje, ela está nos requisitos de medida cautelar de prisão e não tenho outra saída a não ser representar o pedido (à Justiça)”, informou Liliane Doretto durante coletiva de imprensa.

A tia se apresentou na delegacia no sábado (12) e confirmou que enviou cinco bolinhos de mandioca para a família do irmão na sexta-feira e negou ter envenenado o alimento. No depoimento, Cláudia afirmou que também ingeriu os salgados com seus familiares e animais de estimação e que ninguém teria passado mal. Ela negou que tenha problemas com a família de Lucas e que mantém um bom relacionamento com eles, mas estariam afastados.

A Polícia Civil realizou diligências na residência da vítima e na casa de Cláudia, onde foram coletadas amostras da massa dos bolinhos (e dos ingredientes) e também de outros alimentos que teriam sido ingeridos por Lucas.

Veneno

Sobre a possibilidade de envenenamento por “chumbinho”, hipótese levantada inicialmente pela equipe médica do HU de São Bernardo, a delegada acredita que a intoxicação de Lucas possa ter ocorrido por outra substância.

“Dois médicos que atenderam a vítima falaram em chumbinho, porém, em conversa nesta terça-feira com o diretor do hospital, vislumbramos que possa ser por outro medicamento. Aguardamos os resultados dos laudos técnicos para poder embasar os principais suspeitos”, revelou Doretto.

