Médicos avaliam possíveis sequelas em jovem após suspeita de envenenamento

A equipe médica do Hospital de Urgência de São Bernardo iniciou nesta terça-feira (15) o processo de avaliação de possíveis sequelas neurológicas em Lucas da Silva Santos, de 19 anos, internado em estado grave após suspeita de envenenamento. Segundo a Prefeitura, o paciente permanece na UTI com quadro estável, respira com auxílio de aparelhos e está em processo de desmame do uso de adrenalina para manutenção da pressão arterial.

Lucas continua sendo submetido a sessões de hemodiálise, e a sedação está sendo gradualmente retirada para permitir análise da resposta neurológica.

O jovem foi internado na noite da última sexta-feira (11) após passar mal cerca de meia hora depois de jantar com a família, no bairro Alvarenga. Segundo relato dos pais à Polícia Civil, todos haviam comido bolinhos de mandioca enviados por uma tia paterna, e apenas Lucas apresentou sintomas. Ele foi socorrido à UPA União e depois transferido ao HU, onde permanece.

O caso é investigado como tentativa de homicídio. Amostras dos alimentos foram recolhidas e o hospital acionou a Guarda Civil Municipal ao detectar sinais compatíveis com intoxicação por ‘chumbinho’. A Prefeitura informou que segue prestando assistência ao paciente e está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.

